عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن حظر تجول الإعلاميين

2020/05/25 | 15:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الاثنين، بياناً بشأن الاستثناءات الممنوحة للإعلاميين من حظر التجوال....

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