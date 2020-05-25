بالفيديو..لمّا يحقق الكاظمي حلم طفل عراقي مصاب بالسرطان

2020/05/25 | 15:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث طفل عراقي مصاب بالسرطان، لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عن لاعبه المفضل خلال لقائهما في إحدى ردهات مدينة الطب في العاصمة بغداد....

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