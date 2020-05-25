المحادثات الكوردية تقطع اشواطا و

2020/05/25 | 15:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم

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