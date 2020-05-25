الناطق باسم القائد العام: قمنا باللازم لتسهيل عمل الإعلاميين

2020/05/25 | 15:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، الاثنين، القيام بإجراء اللازم لتسهيل عمل الإعلاميين.وقال رسول، إنه "تنفيذ إجراءات الحظر الشامل للتجوال خلال عطلة العيد الهدف منها حماية المواطنين من خطر تفشي فيروس كورونا ومنع تزايد الإصابات".وأضاف، أن "وسائل الإعلام شريك أساسي في مواجهة جائحة كورونا إلى جانب الملاكات الطبية التمريضية".وتابع الناطق باسم القائد العام: "قمنا وفقا للتوجيهات الصادرة لنا ، بإجراء اللازم لتسهيل عمل الإعلاميين وواجبهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات بغداد".

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