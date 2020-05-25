2020/05/25 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير الرعاية الصحية الاولية في قضاء الفلوجة ومسؤول خلية الازمة في القضاء الدكتور احمد سالم سميط ، الاثنين، ان نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت على منتسبي سيطرة الصقور شرقي مدينة الفلوجة سلمية من مرض كورونا .وقال سميط في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” نتائج الفحوصات الطبية التي اجريت على منتسبي القوات الامنية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الانبار لـ”العهد نيوز”: نتائج فحوصات منتسبي القوات الامنية في سيطرة الصقور سلمية من مرض كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الانبار لـ”العهد نيوز”: نتائج فحوصات منتسبي القوات الامنية في سيطرة الصقور سلمية من مرض كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).