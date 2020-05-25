2020/05/25 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونز هوبكينز: تسجيل 20829 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع الإجمالي إلى 1643499) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونز هوبكينز: تسجيل 20829 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع الإجمالي إلى 1643499) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).