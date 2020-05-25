إغلاق قضاء طوزخورماتو بالكامل لمدة يومين بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

2020/05/25 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قررت خلية الأزمة في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، الاثنين (25 ايار 2020)، اغلاق القضاء بالكامل لمدة يومين بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان ، تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت إغلاق القضاء بالكامل لمدة يومين، بسبب زيادة عدد الإصابات بفايروس كورونا ".

وأضافت، أنها "قررت أيضاً غلق السيطرة الغربية بالكامل وجميع الاسواق والمحلات والافران بدون استثناء".

وأشارت الخلية إلى، "فتح السيطرات ومحلات المستلزمات الطبية ومنع تجوال الاشخاص نهائياً وحجز الدراجات النارية والهوائية ومصادرتها".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين (25 ايار 2020)، وفاة 34 شخصا بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7451 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 137724.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "سجلت 2023 إصابة

بغداد اليوم - خاص

اصدر محافظ ديالى مثنى التميمي، الاثنين (25 أيار 2020)، اوامر مشددة بتطبيق حظر التجوال في كل مدن المحافظة دون استثناء.

وقال مدير اعلام ديوان محافظة ديالى ياسر بدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "محافظ ديالى مثنى

بغداد اليوم – بغداد

باشر قائد القوات البرية اللواء الركن قاسم محمد صالح، الإثنين (25 أيار 2020)، بمهام عملة رسمياً قائداً للقوات البرية.

وقالت القيادة البرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قائد القوات البرية اللواء الركن قاسم محمد

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