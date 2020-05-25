الحكومة الألمانية تدعم شركة الطيران العملاقة “لوفتهانزا” بمبلغ 9 مليارات يورو

2020/05/25 | 15:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة توصلت الحكومة الألمانية وإدارة مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية العملاقة للطيران لاتفاق مبدئي على تقديم مساعدات حكومية تقدر بالمليارات للشركة المتعثرة بسبب جائحة كورونا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية من مصادر حكومية اليوم .تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق سيحتاج إلى موافقة اللجنة التوجيهية لصندوق الاستقرار الاقتصادي الحكومي ولجان لوفتهانزا والمفوضية الأوروبية.ذكرت المصادر […]

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