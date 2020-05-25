الكويت تسجل تراجعا لافتا في الإصابات بكورونا

2020/05/25 | 16:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، عن تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مقابل 838 في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 21967 حالة.وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 165 بتسجيل 9 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وتماثل 504 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة لتصل حصيلة المتعافين إلى 6621.

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