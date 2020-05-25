عقد اجتماع امني لحسم 5 ملفات ساخنة في اكبر حوض زراعي بديالى.. مفاجات قريبة

2020/05/25 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاثنين، عن عقد اجتماع امني موسع لحسم 5 ملفات ساخنة في اكبر حوض زراعي داخل المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى نهاد المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري عقد اجتماعا امنيا موسعا مع النخب العشائرية والوجهاء في قرى ريف ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) […]

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