2020/05/25 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، عدم وجود منع لحركة الصحفيين اثناء الحظر ولا الغاء للاستثناء الذي منح لهم.
وقال اللامي في تغريدة على”تويتر”، انه ” لا يوجد منع لحركة الصحفيين اثناء الحظر ولا الغاء للاستثناء الذي منح لهم وللكوادر الصحية وغيرها، فقط هناك تعليمات من قيادة العمليات بالزام اصحاب الاستثناءات باستخدامها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامي يوضح: لا يوجد منع للصحفيين اثناء الحظر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال اللامي في تغريدة على”تويتر”، انه ” لا يوجد منع لحركة الصحفيين اثناء الحظر ولا الغاء للاستثناء الذي منح لهم وللكوادر الصحية وغيرها، فقط هناك تعليمات من قيادة العمليات بالزام اصحاب الاستثناءات باستخدامها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامي يوضح: لا يوجد منع للصحفيين اثناء الحظر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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