اللامي يوضح: لا يوجد منع للصحفيين اثناء الحظر

2020/05/25 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، عدم وجود منع لحركة الصحفيين اثناء الحظر ولا الغاء للاستثناء الذي منح لهم.وقال اللامي في تغريدة على”تويتر”، انه ” ‏لا يوجد منع لحركة الصحفيين اثناء الحظر ولا الغاء للاستثناء الذي منح لهم وللكوادر الصحية وغيرها، فقط هناك تعليمات من قيادة العمليات بالزام اصحاب الاستثناءات باستخدامها […]

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