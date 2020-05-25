مفوضية حقوق الانسان تدعو لتسليم الملف الامني داخل المدن إلى الغانمي حصرا وابعاد قيادات العمليات

2020/05/25 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاثنين، إلى تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى وزير الدا...





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