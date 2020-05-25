الكاظمي وبوتين يتفقان على تعزيز استقرار سوق النفط واستعادة سيادة سوريا

2020/05/25 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد الكرملين، الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التعاون في سوق النفط العالمية بهدف تحقيق استقرارها.وذكرت الخدمة الصحفية بالكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي ورئيس وزراء العراق، العضو في منظمة “أوبك”، قيما بشكل إيجابي اتفاقية “أوبك+”، وأشارا إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة في […]

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