شاهد:بـ”الكوميديا السوداء”.. مواطن “يستجوب” عددًا من الطيور بشأن “حنطة النجف”

2020/05/25 | 16:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في خطوة كوميدية إلا أنها تحمل ملامح الغاية الهادفة، عمد مواطن من اهالي محافظة النجف، على احتجاز عدد من الطيور في جيبه، واستجوابها بشأن اطنان الحنطة المفقودة من سايلو النجف، والذي اتهمت الطيور بالوقوف وراء اكلها واختفائها.وظهر مواطن نجفي، وهو يستجوب ويحقق مع 3 طيور بشأن الحنطة المفقودة قبل ان يستمع […]

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