حشد الشمال يوجه سؤالا للكاظمي بشأن كثافة تحليق الطيران الأميركي: ما فائدته؟!

2020/05/25 | 16:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة / صلاح الدين..وجه القيادي في الحشد الشعبي “محور الشمال” علي الحسيني، الاثنين، سؤالا الى قيادة العمليات المشتركة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن التحليق الكثيف للطيران الاميريكي في عدد من مناطق الشمال.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، “اننا كحشد شعبي نلاحظ كثافة كبيرة في الطيران في الاونة الأخيرة”، متسائلا “ما هو الفائدة منه في […]

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