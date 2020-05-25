2020/05/25 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابح_لونيسي تمهيد وصلتني الكثير من الرسائل الإلكترونية تطالبني لما لم أدل بدلوي علانية في مسودة الدستور التي عرضتها السلطة في الجزائر لإثرائها ومناقشتها، فكان ردي دائما على هؤلاء بأننا نعتقد أنكم تعلمون جيدا، بأنني كتبت عشرات المقالات في المجال الدستوري والفكر السياسي، بل ألفت كتابا اطرح فيه نظاما سياسيا بديلا عنوانه "النظام البديل للاستبداد--تنظيم جديد للدولة والاقتصاد والمجتمع-"، لكن تبين لنا فيما بعد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك لمسودة دستور جزائري - رابح لونيسي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك لمسودة دستور جزائري - رابح لونيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).