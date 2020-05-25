المنحوتة - دلور ميقري

2020/05/25 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري الحالات النادرة، التي خرج فيها عرش روما من يد سلالة يوليوس قيصر، ارتبطت غالباً بمكائد النساء.



إحداهن، كانت محظية وما لبثت أن تحولت إلى زوجة شرعية.



مع أنه عصرٌ، اتسمَ بالنزوع إلى الإباحية والتهتك والمجون، فإن القيصر كان يغار بشدة على امرأته.



ويقال في هذا الشأن، أنه سمل عيني نحات شهير في العاصمة الإمبراطورية بعدما كلفه بإنجاز منحوتة لامرأته وكانت محظية بعدُ: طلبَ منه تمثالاً بالحجم الطبيعيّ، يصور جس ......





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