السكّان الأصليّون [ الهنود الحمر ] و وباء فيروس كورونا : المعالجة الأمريكية بالإبادة الجماعية - شادي الشماوي

2020/05/25 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي قارئ – جريدة " الثورة " عدد 647 ، 11 ماي 2020https://revcom.us/a/647/native-peoples-in-the-coronavirus-pandemic-en.htmlأخذ وباء 2020 يسلّط الضوء على لامساواة كبيرة في مصنع مجتمع الولايات المتّحدة .



فقد أخذ يفضح بعض العذاب اللامتناسب ضمن السكّان السود و السُمر ، حتّى و الحا ......





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