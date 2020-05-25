#شادي_الشماوي قارئ – جريدة " الثورة " عدد 647 ، 11 ماي 2020https://revcom.us/a/647/native-peoples-in-the-coronavirus-pandemic-en.htmlأخذ وباء 2020 يسلّط الضوء على لامساواة كبيرة في مصنع مجتمع الولايات المتّحدة .
فقد أخذ يفضح بعض العذاب اللامتناسب ضمن السكّان السود و السُمر ، حتّى و الحا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السكّان الأصليّون [ الهنود الحمر ] و وباء فيروس كورونا : المعالجة الأمريكية بالإبادة الجماعية - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السكّان الأصليّون [ الهنود الحمر ] و وباء فيروس كورونا : المعالجة الأمريكية بالإبادة الجماعية - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).