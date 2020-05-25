توقيف رجل حاول اقتحام القصر الامبراطوري في اليابان

2020/05/25 | 16:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو-(أ ف ب) – ألقي القبض على رجل في طوكيو الاثنين بعد السباحة عبر خندق القصر الامبراطوري لتسلق جدار خارجي ودخول مناطق ممنوعة وفق ما أعلنت الشرطة.وأوضحت الشرطة أن الرجل بدا أنه في الأربعينات من العمر وقد ألقي القبض عليه صباحاً بعد رؤيته على أرض القصر قبل وقت قصير من الموعد المقرر للإمبراطور ناروهيتو […]

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