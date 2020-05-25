العراق: العميد رسول يعلق على عمل الاعلاميين خلال الحظر

2020/05/25 | 16:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، العميد يحيى رسول، الاثنين، أن وسائل الإعلام شريك أساسي في مواجهة كورونا، فيما أشار الى القيام ب...

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