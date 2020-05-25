سوريا ـ تظاهرات على الطريق الدولي “M4” تطالب بعودة النازحين إلى قراهم في إدلب

2020/05/25 | 16:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة #إدلب ظهر اليوم الإثنين، خروج مظاهرتين حاشدتين على أوتوستراد سراقب – سرمين، طالب فيهما المئات من الأهالي والمهجّرين بانسحاب القوات النظامية من المناطق التي سيطرت عليها خلال العملية العسكرية الأخيرة على أرياف إدلب.…

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