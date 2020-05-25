التعليم العالي تكشف آليات وموعد امتحانات طلبة الدراسات العليا

2020/05/25 | 16:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، تحديدها موعد أداء امتحانات الدراسات العليا إلكترونياً.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه إنه “انسجاماً وإجراءات السلامة الوقائية والتزاما باستكمال السنة التحضيرية الحالية 2019/2020 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيتات الامتحانات النهائية للدراسات العليا وآليات أدائها إلكترونياً.[…]

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