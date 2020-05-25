الإعلام الأمني: تدمير 3 عجلات لداعش بضربات جوية في صحراء الرطبة

2020/05/25 | 17:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الاثنين، تدمير 3 عجلات لعصابات داعش بضربات جوية في صحراء الرطبة ".

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