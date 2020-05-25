التعليم العالي تحدد مواعيد امتحانات الدراسات العليا

2020/05/25 | 17:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين توقيتات الامتحانات النهائية للدراسات العليا وآليات أدائها إلكترونيا، إنسجاما مع إجراءات السلامة الوقائية والتزاما باستكمال السنة التحضيرية الحالية 2019/2020.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تحدد 14/6/2020 موعدا لأداء امتحان الدور الأول للفصل الثاني الذي تنتهي أقصى مدة له في 2/7/2020".

وتابع، "سيكون امتحان الدور الثاني للفصلين الأول والثاني في 2/9/2020 ضمن سقف زمني لا يتجاوز 17/9/2020 ليجرى بعد ذلك الامتحان التكميلي بتاريخ 11/10/2020".

وأضاف العبودي أن "الوزارة تحث التدريسيين على مراجعة المعطيات العلمية التخصصية للمنهاج من الأول من حزيران ولغاية الحادي عشر منه واعتماد درجة السعي بما لا يقل عن نصف الدرجة المحددة للفصل".

وأشار إلى أنه "يحق للطالب أداء امتحان الفصل الثاني من مئة درجة وبإمكان الطلبة الذين لم تسعفهم الدرجات الممنوحة لمعالجة الحالات الحرجة في الكورس الأول الإفادة منها بالكورس الثاني".

وختم بالقول، "وتوضيحا لآليات الامتحان الإلكتروني فإنها ستؤدى عبر المنصة الإلكترونية (أدمودو) وفي الوقت نفسه تخول الكليات باختيار أي نظام امتحاني إلكتروني تراه مناسبا".





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