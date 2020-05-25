اتصال هاتفي بين الكاظمي وبوتين..ماذا دار بينهما؟

2020/05/25 | 17:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التعاون في سوق النفط العالم...

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