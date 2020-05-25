جريمة بشعة في الموصل أول أيام عيد الفطر ‎(صورة)

2020/05/25 | 17:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت طفلة امس الأحد، على يد ابن عمها ”المختل عقليا“ في مدينة الموصل العراقية، وفق ما أفادت شرطة نينوى....

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