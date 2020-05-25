نعوم تشومسكي: أميركا تتجه مسرعة نحو الهاوية

2020/05/25 | 17:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر الفيلسوف الأمريكي البارز نعوم تشومسكي، أن الولايات المتحدة تتجه نحو الكارثة، نتيجة افتقادها لاستراتيجية اتحادية في مواجهة وباء كوفيد-19 وعدم وجود ضمان صحي للجميع فيها.وفي معرض تحليله للوضع في الولايات المتحدة كونها الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا، قال شومسكي البالغ 91 عاما، إن البلاد تفتقر إلى “إدارة متماسكة”، حيث “يقود البيت الأبيض […]

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