"أشتاق لمزاحك" ترفع فنانة كوردية الى أعلى سلم الشهرة في نيوزيلاندا

2020/05/25 | 17:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة الكوردية فيفيان نوري

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