2020/05/25 | 17:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت مديرية المرور العامة , الاثنين, انها أبلغت كافة دورياتها العاملة في بغداد بقرار استثناء الإعلاميين والصحفيين من قرار الفردي والزوجي, مطالبا الجهات الإعلامية والصحفية بالإبلاغ الفوري عن أي دورية تخالف قرار الاستثناء لغرض معاقبتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: ابلغنا كافة الدوريات باستثناء الإعلاميين من الزوجي والفردي وتسهيل مهمتهم) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور: ابلغنا كافة الدوريات باستثناء الإعلاميين من الزوجي والفردي وتسهيل مهمتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).