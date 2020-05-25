العثور على جثة مفوض شرطة شرقي كركوك

2020/05/25 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر امني عن العثور على جثة مفوض شرطة شرقي مدينة كركوك.وقال المصدر ان دوريات الشرطة عثرت على جثة مفوض شرطة ينتسب لشرطة طوارئ كركوك مذبوحا داخل سيارته نوع (بيكب / حمراء اللون).وكان المجني عليه قد اختفى قبل يوم في شارع بين منطقة (حي العسكري) وهو من سكنة منطقة (الاسكان) […]

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