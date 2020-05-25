هدم 8 مداخن عملاقة في محطة كهرباء تعمل بالفحم في أستراليا

2020/05/25 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شركة أسترالية تنشط في مجال الطاقة بهدم 8 مداخن عملاقة في محطة “هزلوود” للكهرباء بمدينة موريل الواقعة بولاية فيكتوريا بأستراليا.ويبلغ ارتفاع المداخن التي تمّ هدمها 137 مترا وقد تمّ تشييدها في ستينيات القرن الماضي.وأكدت السلطات أن المداخن لم يتم استخدامها منذ العام 2017.وأظهرت الصور انهيار المداخن في حوالي دقيقة وبشكل تسلسلي، […]

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