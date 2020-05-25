العراق يتذيل قائمة الدول العربية للصناعات التحويلية (جدول)

2020/05/25 | 17:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن تذيل العراق لقائمة الدول العربية في الصناعات التحويلية، متقدماً على الصومال فقط.وحصلت "كلكامش برس" على التقرير الذي اصدرته الامم المتحدة بالتعاون مع المنظمة العربية للصناعات التحويلية والتعدين، بشأن الصناعات التحويلية في مختلف الدول العربية.وبلغ معدل مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي بحدود 10.4%، وتصدرت الاردن المركز الاول بنسبة 19.2%، ثم البحرين بنسبة 18.6%.في حين احتل العراق المركز القبل الاخير بنسبة مشاركة بلغت 2.4% متفوقا على الصومال والذي بلغت نسبة مساهمة القطاع فيه 2.2%.وبحسب التقرير بلغ عدد العالمين في قطاع الصناعات التحويلية في العراق 109 آلاف شخص، بينما بلغ عدد العالمين في الاردن بنفس القطاع 223 الف شخص، وفي السعودية بحوالي 900 الف شخص، وفي مصر 986 الف شخص، اما في قطر فبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية 118 الف شخص.

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