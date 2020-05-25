العراق يشارك في الاجتماع التشاوري

2020/05/25 | 17:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن مشاركة القائم بالأعمال المؤقت في ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، عباس كاظم عبيد، في الاجتماع التشاوريّ "الافتراضيّ" لمجموعة دول حركة عدم الانحياز.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "القائم بالأعمال المؤقت شارك في الاجتماع التشاوريّ الافتراضيّ الذي نظمته الممثلية الدائمة لآذربيجان لدى الأمم المتحدة في جنيف بصفتها رئيس مجموعة دول حركة عدم الانحياز مع الرئيس المُعيّن لمُؤتمَر مُراجعة مُعاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويّة السفير غوستافو زلوفنين".وبينت أنه "جرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن المؤتمر الذي تأجّل عقده بسبب انتشار وباء كورونا الذي يُزمَع عقده في كانون الثاني من العام المقبل 2021".ودعا القائم بالأعمال، بحسب البيان، إلى "أهمية تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 المعني بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط، ومُخرَجات مؤتمر المراجعة لعام 2000، وخطة عمل مؤتمر مراجعة 2010".وشدد على أن "تكون مناقشة تنفيذ قرار الشرق الأوسط ضمن مناقشات ركائز المعاهدة الثلاث وليس بمعزل عنها"، معللاً بأن "هنالك ترابطاً عضويّاً بين تمديد المعاهدة وقرار الشرق الأوسط".وأشار إلى "مسؤوليّة الدول الراعية للقرار بصفتها الدول الوديعة للمعاهدة".وأكدت الوزارة أن "ما أشار إليه وفد العراق حظي بتأييد جميع الوُفُود المُشارِكة في الاجتماع".

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