اصابة شرطي بنيران قناص داعشي في “حوض الوقف” بديالى

2020/05/25 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني في ديالى، الاثنين، بان شرطيا اصيب بجروح بنيران قناص داعشي في حوض الوقف شمال شرق المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شرطي اصيب بجروح بنيران قناص داعشي استهدف نقطة مرابطة امنية في قرى حوض الوقف(25كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف المصدر،ان” الاجهزة الامنية بدات عملية تمشيط في البساتين القريبة من […]

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