كردستان.. استئناف الحركة التجارية في المعابر الحدودية مع ايران

2020/05/25 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أعلن مدير كمارك اقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، اليوم الاثنين، استئناف الحركة التجارية ف...





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