“الإخوان” في الأمام و”الأسد” في الخلف… رؤية إيران الجديدة للمنطقة

2020/05/25 | 17:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة نشرها المكتب الإعلامي للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية “علي خامنئي” لقادة موالين لطهران غضب الشارع السوري الموالي، لإظهارها شخصيات محسوبة على “الإخوان المسلمين” في الصف الأمامي، بينما وضعت الرئيس السوري “بشار الأسد” في…

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