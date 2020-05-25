دراسة : الكلوروكين يزيد خطر الوفاة لدى مرضى “كوفيد-19”

2020/05/25 | 17:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وجدت دراسة واسعة النطاق أن العلاج القائم على العقاقير المضادة للملاريا لا يساعد مرضى كورونا الذين دخلوا المستشفى، وبدلا من ذلك عانوا من مضاعفات القلب وزيادة خطر الوفاة.ودرس التحليل نتائج المستشفيات لـ 96032 مريضا، حيث حصل 14888 منهم على شكل من أشكال العلاج المضاد للملاريا: كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين، على مدى […]

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