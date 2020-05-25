زوج من البطيخ الأصفر يباع بـ1114 دولاراً في مزاد في اليابان

2020/05/25 | 17:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيع زوج من البطيخ الأصفر الياباني الاثنين مقابل 120 ألف ين (حوالى 1114 دولاراً) وهو جزء بسيط من الخمسة ملايين ين (46 ألف دولار) التي حققتها منتجات مماثلة خلال مزاد العام الماضي، فيما يضرب وباء كوفيد 19 بشدة.وبيع البطيخ المنتج في يوباري في جزيرة هوكايدو (شمال) مقابل 120 ألف ين في المزاد الأول للموسم، […]

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