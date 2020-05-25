2020/05/25 | 17:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب للمربد: غياب المرشحين "المعتدلين" أجل جلسة استكمال الكابينة الوزارية الى بعد العيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 17:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب للمربد: غياب المرشحين "المعتدلين" أجل جلسة استكمال الكابينة الوزارية الى بعد العيد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب للمربد: غياب المرشحين "المعتدلين" أجل جلسة استكمال الكابينة الوزارية الى بعد العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).