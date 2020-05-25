التعليم تحدد الرابع عشر من حزيران موعداً لامتحانات الدراسات العليا إلكترونيا

2020/05/25 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم والبحث العلمي ، اليوم الاثنين، الرابع عشر من حزيران موعدا لأداء امتحانات الدراسات العليا إلكترونيا.

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