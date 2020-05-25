شاهد: امرأة تشتم القوات الأمنية من داخل عجلتها وتتوعد بـ”سحقهم” بعد اتصال مع طالب شغاتي!

2020/05/25 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توعدت امرأة تستقل عجلة متوقفة في إحدى السيطرات، بمحاسبة واهانة منتسبي السيطرة الأمنية، فيما ادعت اجرائها اتصالا مع وزير الداخلية وطالب شغاتي.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، إمرأة توجه الاهانات وتشتم منتسبي القوات الامنية في إحدى النقط الامنية، متوعدة بمحسابتهم “وسحقهم” بعد اتصالات مع وزير الداخلية وطالب شغاتي.ولم يتسن لـ”يس […]

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