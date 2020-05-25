الاتحاد الأوروبي يحث أعضاءه على اعتماد استراتيجية موحّدة تجاه الصين

2020/05/25 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى إلى ضرورة أن يكون لدى الاتحاد “استراتيجية موحّدة وأكثروقوة” تجاه الصين وسط أحاديث إعلامية تحدثت عن منافسة محتدمة ما بين الصين والولايات المتحدة بسبب هرولة كل طرف لأن يكون مركزا للقوة العالمية.ولا تزال بعض الأصوات الناقدة حتى داخل بعض دول الاتحاد الأوروبي من أن […]

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