نائب: الفتح أكثر الكتل جدية بإقالة الحلبوسي

2020/05/25 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب المستقل باسم الخشان، الاثنين، أن تحالف الفتح سيكون أكثر الكتل السياسية جدية بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “القاعدة القانوني لإقالة الحلبوسي أصبحت جاهزة وهنالك حراك جاد في عزله من المنصب بعد عيد الفطر المبارك”، لافتا إلى إن “تعطيل انعقاد الجلسات والحنث باليمين […]

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