تدمير 3 عجلات لداعش بضربات جوية بصحراء الرطبة العراقية

2020/05/25 | 17:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، تدمير 3 عجلات لـ"داعش" بضربات جوية في صحراء الرطبة واصابة طائرة بسلاح احادي....

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