2020/05/25 | 17:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة طائرة للجيش العراقي خلال عملية لتدمير أوكار داعش - الصورة لموقع روسيا اليوم

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