السويد تستعين بالطائرات المسيرة لإنقاذ مواطنيها من السكتة القلبية

2020/05/25 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةلجأت السويد إلى إجراء ينم عن مدى اهتمامها وحرصها على حياة وسلامة مواطنيها، حيث خصصت طائرات مسيرة لإسعاف أي مواطن يصاب بسكتة قلبية.وذكرت السويد في حسابها الرسمي على "تويتر"، وتابعتها "كلكامش برس"، أن الجهات الطبية تلقت اتصالاً على رقم الطوارئ عن شخص يعاني من سكتة قلبية، ومن فورها أرسلت طائرة دون طيار للمريض، تحمل جهاز "مزيل الرجفان" مع إرشادات عن كيفية الاستخدام بينما تكون سيارة الإسعاف في طريقها.وبينت أن هذه الطائرة تحمل جهاز صدمات القلب الكهربائي الخارجي الآلي "جهاز مزيل الرجفان" لمن يعاني من أزمة قلبية في مدينة غوتبرغ.وأكدت أنه بحسب الدراسات تصل نسبة النجاة إلى 70% إذا أُجريت عملية إنقاذ للقلب والرئة في الدقائق الأولى وتعتبر هذه أول محاولة في العالم تتم في إطار تجربة سريرية.

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