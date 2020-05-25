2020/05/25 | 17:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ملك الأردن عبد الله الثاني، بحلول عيد الفطر، فيما أكد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الأخير "أجرى اتصالا هاتفيا مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات".وأضاف أن الحلبوسي "هنَّأ ملك الاردن بمناسبة عيد الاستقلال الـ74 لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، متمنيا دوام الرخاء والازدهار للشعب الأردني".وأشار البيان إلى أنه "جرى التأكيد خلال الاتصال على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون في جميع المجالات التي تصبُّ في مصلحة البلدين، وتحقيق المزيد من التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يهنئ ملك الأردن بالعيد ويؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يهنئ ملك الأردن بالعيد ويؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).