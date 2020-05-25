الصحة تكشف عن قرارات حكومية مرتقبة بخصوص كورونا قبل انتهاء العيد

2020/05/25 | 17:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الاثنين، ان رفع الحظر الصحي وعودة الدوام في المدارس والجامعات يحتاج الى قرار تكاملي، مشيرا إلى أنه ستصدر قرارات حكومية قبل العيد بخصوص الجائحة.وقال البدر في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، ان”رفع الحظر وعودة الدوام في المدارس والجامعات وغيرها تتم عبر […]

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