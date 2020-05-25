معن : لدينا صلاحية توقيف أي شخص يخرق حظر التجوال

2020/05/25 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية أن القوات الأمنية مخولة بتوقيف أي شخص يخرق الحظر الشامل للتجوال وغير ملتزم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدير إعلام الوزارة اللواء سعد معن، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الايام الاخيرة ليس مفاجئاً، نتيجة عدم الالتزام بإجراءات الحظر ما أدى الى وصول الإصابات لأعداد مخيفة، مشددا على ضرورة العمل على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالعزل المناطقي ومن يخالف القرارات سيتحمل العقوبات التي قد تصل الى السجن لسنوات.

وحذر معن من ظهور باجات تعريفية لمؤسسات إعلامية لا وجود لها من خلال تزوير الباجات وانتحال صفة يحاسب عليها القانون، لافتا الى أن مثل هذه الأفعال خيانة للوطن، مبينا أن الاستثناءات بالنسبة للإعلاميين هو لإنجاز عملهم فقط وليس لقضاء أمور شخصية.

وأشار الى أن القوات الأمنية لها صلاحية تطبيق المادة مئتين وأربعين من قانون العقوبات والتي تقضي بتوقيف غير الملتزم بتهمة مخالفة القرارات الحكومية ويعني بها قرار الحظر او تغريمه بتهمة التسبب بنشر وباء وتهديد حياة أشخاص بالسجن لثلاث سنوات بتهمة القتل غير العمد.

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