نائب كردي: حديث سفيرنا بالسعودية عن افتخار العراقيين بمحمد بن سلمان مخالف للعرف الدبلوماسي.. ’’كافي عاد’’ !

2020/05/25 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

انتقد النائب عبد الباري زيباري ، الاثنين 25-5-2020، تصريحات للسفير العراقي في الرياض قحطان الجناب...





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